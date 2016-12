Strijd tussen Hunze en Aa's en muskusratten: 1-0

In het waterschapsgebied van Hunze en Aa's is het aantal gevangen muskusratten in vijf jaar tijd gedaald van ruim 13.000 naar 4.500. Daarmee lijkt de strijd tegen de muskusrat zo goed als gewonnen.

4.500 gevangen muskusratten betekent één muskusrat per drie kilometer sloot of kanaal en volgens Hunze en Aa's is het probleem daarmee 'beheersbaar'.Mark Rothengatter van Waterschap Hunze en Aa´s is blij: 'We hebben hard gewerkt voor dit resultaat. We willen graag veilige dijken, kades en slootkanten.''We zijn vijf jaar geleden sloot voor sloot door het gebied gegaan en hebben overal klemmen geplaatst. Die werkwijze blijkt te helpen. Maar we moeten blijven controleren, want anders komen ze net zo hard weer terug', zegt Rothengatter.Toch moet er volgens hem in het noordoosten van onze provincie nog wel wat gebeuren: 'Het is niet dat ze daar over de schoenen heen lopen, maar we moeten ze daar nog wel onder controle krijgen. Maar ook daar zijn we op de goede weg.'Ook waterschap Noorderzijlvest liet eerder dit jaar weten dat het steeds minder muskusratten vangt.