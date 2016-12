Moorlag: 'Bezinningsperiode voor windpark Meeden'

Net als Stichting Platform Tegenwind N33 wil ook voormalig gedeputeerde William Moorlag dat er voor het geplande windpark bij Meeden een bezinningsperiode wordt ingelast.

Hij zei dat vrijdagmiddag op Radio Noord inMoorlag reageerde op het nieuws dat er voor het windpark in de Drentse Veenkoloniën een dergelijke afspraak is gemaakt. Een motie met de oproep tot bezinning in Drenthe, ingediend door SP-Kamerlid Eric Smaling, kreeg voldoende steun.'Als je dat voor Drenthe afspreekt, moet je dat in andere gebieden ook doen', zo stelde Moorlag. 'Het proces voor de windparken van het ministerie van Economische Zaken, zowel in Drenthe als bij Meeden, is waardeloos geweest. Als je kijkt naar het windpark bij Farmsum, daar staat het dubbele aan windmolens, maar dat is veel beter aangepakt.'Volgens Moorlag kan er beter gekeken worden naar nieuwe ontwikkelingen. 'De toekomst van windenergie ligt op zee. Dat was in het verleden gruwelijk duur, maar die prijs daalt heel hard. Wanneer dit doorzet, moet je geen windparken meer op land bouwen, maar alleen in de zee plaatsen.'De kandidaat voor de Partij van de Arbeid voor de Tweede Kamerverkiezingen hoopt dat er rekening wordt gehouden met het verstrekken van eventuele vergunningen voor het windpark bij Meeden. 'Ik weet niet of het park nog te stoppen is, maar ik zou wel pleiten voor een tijdelijke vergunning. Maar als het niet onomkeerbaar is, moet je eerlijk zijn richting de inwoners van Meeden.'