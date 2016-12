Bevingsslachtoffers kunnen al drie jaar geen kerst in eigen huis vieren

Zwarberg voor zijn huis waar ze geen kerst kunnen vieren (Foto: RTV Noord)

'Dit voelt heel erg triest. Overal is het rond de feestdagen gezellig in huis. En wij kunnen voor het derde jaar geen kerst vieren op ons eigen, vertrouwde plekje. Dat is heel frusterend.'

Hiltje en Leny Zwarberg werden twee jaar geleden op de drempel van kerst onder dwang door de gemeente Delfzijl uit hun prachtige dijkwoning aan de boorden van het Termunterzijldiep gezet. Het zou te gevaarlijk zijn bij aardbevingen.



Wat volgt is een bittere, lange strijd met de NAM, die tot op de dag van vandaag duurt. En met als gevolg dat ze wederom in hun karig ingerichte huurwoning een dorp verderop de feestdagen moeten doorbrengen.



Ongezellig huurhuis

'Juist rond deze dagen voelen we die pijn extra. Twee jaar geleden moesten we vlak voor de kerst ons huis met spoed verlaten. Er is nog steeds geen oplossing in zicht. Nu vieren we alweer de kerstdagen in een ongezellig huurhuis, waar we ons niet thuis voelen,' verzucht Hiltje.



Er staan al twee jaar dranghekken voor het huis, waar ook de voorvaderen van de Zwarbergs al woonden. Een oplossing is alleen maar verder uit het zicht verdwenen, nu in een recent rapport adviesbureau Witteveen & Bos tot de conclusie komt dat de kans dat de schade aan de woning komt door gaswinning 'verwaarloosbaar' is.



Tegenstrijdig

Het maakt Zwarberg ziedend. 'En dat zegt dan de huisadviseur van de NAM. Het is ook zo tegenstrijdig. Van de gemeente moesten we twee jaar geleden het huis onmiddellijk uit, omdat het bij aardbevingen onveilig zou zijn. En nu zegt de NAM doodleuk: er is geen verband met de gaswinning. Dit zijn Kafka-achtige toestanden.'



Hij stapte al eens naar de rechter, maar zette dat in afwachting van een oplossing op een laag pitje. Maar dat gerechtelijke vuurtje wordt weer opgestookt: 'De rechter moet het nu maar zeggen. Ik ga er vanuit dat we dat gewoon gaan winnen. Een normaal denkend mens is hier zo mee klaar.'



Kamervragen

De Tweede Kamer-fractie van de PvdA stelde recent nog Kamervragen over de uitzichtloze situatie van de Zwarbergs. Nog net voor de kerst komt minister Henk Kamp van Economische Zaken met zijn antwoorden.



Daar wordt de familie niets wijzer van. Kamp zegt niet op de zaak in te kunnen gaan: 'Omdat de zaak onder de rechter is'.

Door: RTV Noord Correctie melden