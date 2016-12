Harpie mag weer op eigen benen zwemmen

(Foto: Zeehondencentrum Pieterburen) (Foto: Zeehondencentrum Pieterburen)

De zeldzame zadelrob Harpie, die in oktober ernstig verzwakt door de zeehondencrèche in Pieterburen is opgevangen, wordt in januari weer vrijgelaten. Het vrouwtje was ondervoed, maar is nu weer zo gezond dat ze wordt vrijgelaten.





De zeehond zal in een koude noordelijke golfstroom, zo dicht mogelijk bij haar oorspronkelijke leefgebied, vrijgelaten worden.



Lees ook:

- Herstellende Harpie laat zich zien voor de webcam

- Zeehondencrèche vangt zeldzame zadelrob op Toen Harpie aankwam, woog ze zestig kilo. Nu geeft de weegschaal ruim honderd kilo aan. Het ideale streefgewicht is 130-145 kilo. Verwacht wordt dat dat gewicht in januari wordt gehaald. Dan wordt Harpie vrijgelaten.De zeehond zal in een koude noordelijke golfstroom, zo dicht mogelijk bij haar oorspronkelijke leefgebied, vrijgelaten worden.

Door: Niiwino Geertsema Correctie melden