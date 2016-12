Tynaarlo overweegt plaatsing hek bij 'vindplaats' tank

De Shermantank in nieuwstaat (Foto: Reinder Smith/RTV Noord)

De gemeente Tynaarlo denkt eraan een hek te plaatsen rond de plek waar een tank onder de grond zou kunnen zitten.

De gemeente vreest een toeloop op de plek nabij het Paterswoldsemeer waar volgens amateurhistoricus Sietse Dunning een Canadese Shermantank uit WO II in de bodem is verdwenen. 'Het is hartstikke mooi nieuws, maar we willen voorkomen dat mensen er gaan speuren en graven', zegt een woordvoerder van de gemeente. Meerdere mensen hebben al naar de gemeente gebeld met de vragen over de tank.



Handeltje

De tank zit in de grond aan het eind van de Reigerlaan, bij het Paterswoldsemeer. Hij is daar weggezakt tijdens een illegaal handeltje in de zomer van 1945. Een bewoner van de Reigerlaan wilde graag varen met zijn motorbootje en ruilde met Canadese soldaten een liter jenever tegen 100 liter benzine.

Door: RTV Noord Correctie melden