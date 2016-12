Oh denneboom, wat zijn je beestjes wonderschoon

(Foto: Jos Schuurman/FPS)

Voor veel mensen is de kerst pas compleet met een kerstboom in huis. Maar wat haal je allemaal je huis binnen als je een boom in de woonkamer zet? Zitten er echt duizenden insecten in een kerstboom?

25.000 beestjes

Volgens een Noorse onderzoeker houden zich tussen de ballen en slingers maar liefst 25.000 beestjes schuil. Stadsecoloog Jan Doevendans vindt dit wel erg veel: 'Maar met een beetje kerstboom haal je zeker een aantal beestjes in huis.'



'In een kerstboom vind je vooral spinnetjes, een paar springstaarten, wat takkenluizen en bladluizen, maar die gaan in de winter vaak dood,' aldus Doevendans.



Geen kwaad

Voordat je nu direct je boom de deur uit wil zetten: deze beestjes zijn zo klein dat je ze met het blote oog bijna niet ziet. Bovendien doen ze volgens Doevendans geen kwaad. 'De meeste gaan dood omdat het in huis te droog is en de andere blijven meestal zitten tot de boom weer naar buiten gaat.'



Kruipende beestjes

Volgens Doevendans hoeven we niet bang te zijn dat de beestjes in de warme kamer de boom uit kruipen. 'De beestjes hebben belang bij de boom en daarom zitten ze erin. Ze willen er helemaal niet uit kruipen.'



Dat is pas erg!

We moeten ons dus ook niets aantrekken van die beestjes, aldus Doevendans. 'Gewoon een boom in huis halen en genieten van de kerst, van de boom en van de geur.' We moeten vooral niet proberen de beestjes uit de boom te krijgen. 'Dat is pas erg, als je gaat spuiten!'

Kunstkerstboom

Heb je toch geen zin in een dierentuin in je woonkamer, dan kan je de boom even goed uitschudden voor je hem in huis haalt, of kiezen voor een neppe variant. Doevendans vindt dit echter nergens voor nodig. 'Neem de insecten voor lief, er is niets aan de hand.'

Door: RTV Noord Correctie melden