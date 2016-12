Kamp: kolencentrales worden voorlopig niet gesloten

Het kabinet vindt het voorlopig niet nodig om één of meerdere kolencentrales, zoals de RWE-centrale in de Eemshaven, te sluiten om de doelstellingen van het energie-akkoord en het Urgenda-vonnis te halen.

Dat hebben minister Henk Kamp (Economische Zaken) en staatssecretaris Sharon Dijksma (Milieu) vrijdag na de ministerraad gezegd.De rechtbank in Den Haag bepaalde vorig jaar dat Nederland op dat moment te weinig deed om de uitstoot van broeikasgassen tegen te gaan. In 2020 moet die uitstoot met 25 procent zijn teruggedrongen ten opzichte van 1990, zo oordeelde de rechter.Volgens Kamp ligt Nederland op koers om die ambitie en de andere doelstellingen uit het zogenoemde energieakkoord te halen.Mocht eind volgend jaar blijken dat de doelstellingen mogelijk niet worden gehaald, dan komt 'sluiting van een kolencentrale in beeld', aldus de minister.De Tweede Kamer dringt er al langer op aan om de stook van steenkool tegen te gaan. Daarnaast had het parlement de regering gevraagd met scenario's te komen voor de toekomst van de Nederlandse kolencentrales.Dat laatste zal niet meer dit jaar gebeuren, zeiden de bewindspersonen. De twee gaven aan te verwachten dat het kabinet na de eerste ministerraad van het nieuwe jaar op 13 januari met een standpunt zal komen over de kolencentrales.Om naar een samenleving met minder CO2-uitstoot toe te werken heeft het kabinet een energieakkoord gesloten. In 2020 moet 14 procent van de energie in Nederland duurzaam worden opgewekt, in 2023 moet dat gegroeid zijn naar 16 procent.