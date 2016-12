Aardbeving in Zuidlaren van 2,4 op de schaal van Richter (update)

In Zuidlaren is vrijdagmiddag kort voor half vier een aardbeving geweest. Die had een kracht van 2,4 op de schaal van Richter, meldt het KNMI.

Uit de eerste meting van het KNMI bleek dat de beving een kracht van 2,5 had. Dat is dus een tiende naar beneden bijgesteld.De beving bij Zuidlaren is net zo zwaar als die bij Froombosch afgelopen februari. Dat was de zwaarste dit jaar. De aardbeving van vrijdag is de zwaarste Drentse beving in jaren.Voor verslaggever Jacqueline Nauta uit Annen kwam de beving als een volslagen verrassing. In die omgevingen zijn al tijden geen bevingen meer geweest. Ze beschrijft de 'enorme dreun' als een straaljager die door de geluidsbarrière ging of een stuk vuurwerk, bijvoorbeeld mortierbom.Volgens verslaggever Goos de Boer komen er in het gebied toch vaker bevingen voor. Hij herinnert aan de beving van februari 2015 bij Kropswolde. Die zorgde ervoor, dat zandsculpturen in de toenmalige Prins Bernhardhoeve in Zuidlaren instortten.'Het zou erop kunnen duiden dat er meer is gewonnen in het zuiden van het Groninger gasveld', zegt De Boer. 'Maar dat weten we nog niet.' De afgelopen jaren zijn putten in het hart van het gaswinningsgebied gesloten. 'Het gas moet toch ergens vandaan komen.'Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders was op het moment van de beving in Stad Groningen, waar hij een perspresentatie gaf. Hoewel de beving niet werd gevoeld, onderbrak hij toch even zijn presentatie.