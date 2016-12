Ruim 300.000 euro voor voedselbanken Groningen

De gezamenlijke voedselbanken in Groningen hebben met de decemberactie 338.619 euro opgehaald. Ze organiseerden de actie dit jaar voor het eerst zelf.

De Groninger voedselbanken voerden sinds dinsdag actie om zoveel mogelijk voedsel en levensmiddelen in te zamelen. Woordvoerder Jack Koops is blij met de opbrengst.'Hier kunnen we zeker drie tot vier maanden mee doorkomen. En het einde is nog niet in zicht. Toen ik hier net naar ging, kwamen er alweer vrachtwagens aanrijden.'Koops is de Groningers dankvoor voor de gulle giften. Als ik kijk naar wat de Groningers voor Groningers hebben gedaan, dan ben ik er trots op om een Groninger te zijn.'