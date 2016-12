Voedselbank verbouwt eigen groenten en fruit

(Foto: RTV Noord)

Cliënten van de Voedselbank Westerkwartier krijgen vanaf volgend voorjaar verse groenten en fruit uit eigen tuin. De groenten worden geteeld bij de kwekerij van Appie Bijma in Opende. De provincie en de vier Westerkwartier-gemeenten hebben geld beschikbaar gesteld om de tuin realiseren.

Appie Wijma heeft een rozen- en vaste plantenkwekerij. Omdat hij met de export is gestopt, heeft hij een stuk grond over en daar kan de Voedselbank aan de slag. Er is een hectare beschikbaar om ondermeer sla, andijvie, komkommers, tomaten en aardbeien te verbouwen.



Hele jaar oogsten

Dat gebeurt deels in tunnelkassen. En dat betekent dat de zaden en planten al vroeg in het voorjaar de grond in kunnen. De bedoeling is dat in de tuin het hele jaar door geoogst kan worden.



Willem de Vries is namens de Voedselbank betrokken bij de tuin: 'Clienten van de voedselbank krijgen vaak voedsel uit blik. Daar is helemaal niks mis mee, maar hoe fijn is het dat ze straks verse sperziebonen krijgen uit deze tuin.'



'Prachtig project'

Vrijwilligers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gaan de tuin runnen.



Ze krijgen professionele ondersteuning van Appie.



'Er is veel te doen, het hele jaar door. Van oogsten tot etiketteren en van schoffelen tot grasmaaien. Daar kunnen we veel handen bij gebruiken. En als mensen er plezier in hebben om hier te helpen dan wordt dit een prachtig project.'

Door: RTV Noord