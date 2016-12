Henk Grol denkt na over Olympische Spelen 2020

Judoka Henk Grol uit Veendam lijkt toch nog een tijdje door te willen gaan. Direct na zijn uitschakeling op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro deelde de judoka mee, zich nog niet eens vier jaar af te willen beulen en alles opzij te willen zetten voor zijn olympische droom.

Nu zegt Grol in een interview met de NOS toch voorzichtig aan Tokio 2020 te denken. 'Ik wil op het WK in maart kijken of ik nog kan leveren, wat ik denk dat ik kan. Daarna beslis ik of ik doorga'.Grol is na de Olympische Spelen geopereerd aan zijn schouder en die voelt inmiddels goed aan. ' Ik wil het judoën nog een laatste kans geven. Hoe dat gaat, is afhankelijk van mijn lichaam, de prestaties en de stress. Ik ga er vol in: alles of niets. Ik denk dat ik nog hele mooie dingen kan doen.'