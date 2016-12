Onderzoek naar vrijkomen gevaarlijke stoffen bij aardbevingen

Kunnen er bij zwaardere aardbevingen gevaarlijke stoffen vrijkomen bij chemische bedrijven in het Eemsmondgebied? Dat wordt de komende maanden onderzocht bij 46 ondernemingen.

Het onderzoek maakt onderdeel uit van het meerjarenprogramma van Nationaal Coördinator Groningen (NCG) Hans Alders voor de komende vijf jaar. Het kabinet heeft vrijdag ingestemd met de uitvoering van dit programma.Naast het extra onderzoek naar de chemische industrie, kondigt Alders ook aan het versterken van woningen in het aardbevingsgebied te willen versnellen. Er is veel kritiek op het lage tempo.De Nationaal Coördinator zegt verder vol in te zetten op het vereenvoudigen van de schadeafwikkeling. Met als uitgangspunt dat het mogelijk moet worden schade ook digitaal af te handelen.De Tweede Kamer nam eerder een motie aan dat Alders meer beslissingsbevoegheden moet krijgen. Daar is nog geen duidelijkheid over.Minister Henk Kamp heeft al wel een wetsontwerp gemaakt, waarin de uitbreiding van de zogenoemde 'doorzettingsmacht' van Alders geregeld moet worden.'Dat is eerst voor advies naar de Raad van State gestuurd. Daar is nu het wachten op en tot die tijd is het nog geheim', meldt Alders.