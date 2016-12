Tabakszaken ongerust over toekomst 'uit het zicht'

Tabaksverkopers in onze provincie vrezen het einde van hun zaak als sigaretten straks niet meer zichtbaar in de winkel mogen liggen. Het kabinet bereidt een wet voor. De winkeliers zien de bui al hangen.

Bij tabakasspeciaalzaak Homan in de Stad komt de dreiging van het verbod op zichtbare presentatie van tabak hard aan. Want waar blijf je dan als tabaksspecialist?



'Ik vermoed dat dit voor de echte speciaalzaak het einde is', zegt Robert Heikoop van de speciaalzaak.



Vergelijken

'Je kunt je winkel dan wel volzetten met rokersbenodigdheden, maar dat heeft dan geen zin. En als iemand om advies vraagt, kun je er geen vergelijkend product naast leggen. Want dan presenteer je.'



Voor andere tabakswinkels, zoals Primera in Hoogezand-Sappemeer, lijkt de maatregel wat minder erg. Op andere zaken wordt ook nog iets verdiend, zoals kaarten, of tijdschriften.



Uitstallen

Maar ook hier gaan ze het in hun portemonnee voelen, als alle tabak moet worden afgeschermd. Want een winkelier verdient nauwelijks iets aan sigaretten op zich. Hij krijgt een vergoeding van de fabrikant voor de uitstalling van de producten. En als nou juist dat wordt verboden.



'Als het niet meer wordt gepresenteerd, waarom zou een fabrikant dan nog betalen', vraagt Huite Hiemstra van de winkel zich af. 'Waar zit dan nog je verdienmodel in als ondernemer.'



De tabaksbranche hoopt dat de maatregel alleen gaat gelden voor supermarkten en benzinestations. En dat voor echte tabakszaken een uitzondering wordt gemaakt.

Door: RTV Noord