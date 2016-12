Voedselbank Stad krijgt anderhalve ton voor verhuizing

Het Oranjefonds draagt 150.000 euro bij aan de kosten voor de verhuizing van de voedselbank in de stad Groningen.

De voedselbank verhuist komend jaar van een pand aan de Oosterhamrikkade naar de Ulgersmaweg. Het huidige pand wordt gesloopt om plaats te maken voor woningbouw.Het nieuwe gebouw is groter. Uiteindelijk moeten achthonderd gezinnen gebruik kunnen maken van de voedselbank. Het pand was eerst eigendom van de gemeente Groningen. De verhuizing staat halverwege 2017 gepland.Het nieuwe onderkomen gaat fungeren als distributiecentrum voor de andere voedselbanken in onze provincie. Dat moet de voedselvoorziening voor de minima verbeteren.