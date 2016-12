Boegbeeld iSkate stapt over naar Team Victorie

(Foto: Team Victorie)

Erwin ten Hove is opgestapt bij ISkate. De schaatstrainer uit Groningen is in conflict geraakt met de Groningse schaatsorganisatie. iSkate wil niets kwijt over de aanleiding van het vertrek. De kwestie ligt zeer gevoelig. Inmiddels is Ten Hove trainer/coach bij Team Victorie.

In een reactie laat ten Hove weten dat 'je op een mooiere manier uit elkaar kunt gaan.' Hij wil voorlopig niet uit de doeken doen wat de exacte reden is van de breuk. Ten Hove speelde naar eigen zeggen al vaker met het idee om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Hij wilde iSkate dan wel via de voordeur verlaten.



Arbeidsconflict

Daar is nu geen sprake van. Beide partijen zijn met elkaar in gesprek over de afhandeling van het arbeidsconflict. Dat lijkt een langdurig proces te gaan worden. Ten Hove besloot om na de eerste wedstrijden van het seizoen, eind oktober in Groningen, de verbintenis te verbreken.



Gianni Romme

Ten Hove was één van de boegbeelden van ISkate. Hij leek voor eeuwig verbonden te zijn aan het schaatsinsituut. In totaal werkte hij er 12 jaar. Het begon klein in 2004 met de schaatsacademie die hij zelf voor een groot deel oprichtte en kleur gaf.



Het werd een groot succes en in 2011 werd de naam veranderd in ISkate. Ten Hove was in die hele periode trainer van verschillende opleidingsploegen. Gianni Romme neemt de opleidingsploeg van ISkate onder z'n hoede.



'Perfect'

Bij Team Victorie is men blij met de komst van Ten Hove. 'Erwin past perfect in deze groep en brengt precies dat wat nodig is.' zegt coach Desley Hill. In het kielzog van Ten Hove maakt Lennart Velema uit Groningen ook de overstap van iSkate naar Team Victorie. Zowel Ten Hove als Velema maakt z'n debuut bij de NK Afstanden van volgende week in Thialf.

Door: RTV Noord