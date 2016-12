Twee schademeldingen na beving Zuidlaren

Bij het Centrum Veilig Wonen (CVW) zijn tot en met vrijdagavond twee schademeldingen binnengekomen naar aanleiding van de aardbeving in Zuidlaren.

De beving gebeurde vrijdagmiddag ronde half vier in de middag en had een kracht van 2,4 op de schaal van Richter.De kracht van de beving stond gelijk aan de de beving bij Froombosch afgelopen februari. Dat was de zwaarste beving in Groningen dit jaar. De beving van vrijdag was de zwaarste Drentse beving in jaren.