Half miljoen euro extra beschikbaar voor leefbaarheid in aardbevingsgebied

(Foto: Remko de Waal/RTV Noord)

Nationaal Coördinator Groningen Hans Alders heeft vijfhonderdduizend euro extra beschikbaar gesteld voor het Loket Leefbaarheid. Het Loket is in 2014 opgericht om bewoners in het aardbevingsgebied een steuntje in de rug te geven en projecten te ondersteunen die de leefbaarheid in het gebied vergroten.



'In kas zat al vijf miljoen euro dat door de Dialoogtafel beschikbaar was gesteld en daar komt dus een half miljoen bij en dat is ook wel nodig', zegt projectleider Heddy Leerink van het Loket Leefbaarheid.



Drie miljoen uitgekeerd

Volgens Leerink is er de afgelopen jaren ruim drie miljoen euro uitgekeerd aan projecten in het bevingsgebied en zit er nu nog 1,9 miljoen euro in kas.



Duizendste aanvraag is binnen

'Het loopt zo hard met de subsidie dat we deze maand de duizendste aanvraag hebben gehad. Dat hadden we echt niet verwacht toen het Loket werd opgezet. Dat laat in ieder geval zien dat er een hoop betrokken mensen in de regio zitten. De aanvulling van de NCG is dus zeer welkom en daarmee kunnen we dus nog even vooruit', zegt Leerink.



Spekclub uit Warffum

De duizendste aanvraag, die ook gehonoreerd is, bij het Loket kwam van Spekclub uit Warffum die dit jaar haar 85-jarig jubileum viert en voor deze gelegenheid een boek heeft uitgegeven.

Door: RTV Noord Correctie melden