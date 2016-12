Achttienhonderd kilometer buffelen op een tandem voor het goede doel

(Foto: RTV Noord)

Theo Slump uit Warffum en zijn sportvriend Rieks Stavenga uit Baflo gaan volgend jaar mei samen op een tandem fietsend naar Spanje. De mannen willen met de fietstocht zoveel mogelijk geld ophalen voor Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa).

Gemiddeld fietsen Slump en Stavenga honderdvijftig kilometer op een dag. Zodat ze, met twee rustdagen, binnen veertien dagen in Barcelona kunnen zijn.



Afzien

'Het wordt dus echt afzien' zegt Theo Slump. 'Maar als je nadenkt over wat die zieke kinderen moeten doormaken als ze het behandelingstraject ingaan, dan is die achttienhonderd kilometer die wij fietsen echt een schijntje'.



Slump zou eerst met zijn nichtje de fietstocht maken maar die moet vanwege gezondheidsredenen af zeggen.



Te veel mensen sterven aan kanker

'Daarom fiets ik nou mee' zegt Rieks Stavenga. 'Ik houd van fietsen maar bovenal ga ik de uitdaging aan omdat mijn vriendin kanker heeft gehad. Ik weet als geen ander waarom het zo belangrijk is om geld op te halen voor het kankerfonds want er sterven jaarlijks simpelweg nog te veel mensen aan deze ziekte'.



Een probleem..

Het duo traint wekelijks om de bijna tweeduizend kilometer zonder problemen af te leggen, echter is er wel een kink in de kabel: de tandem. Die is er namelijk nog niet.



'De fiets die ik zou gebruiken met mijn nichtje past niet. Rieks is te groot. We zoeken daarom met smart een sporttandem waarop we deze tocht kunnen maken. Mensen kunnen zich melden via mijn website tourdegiga.nl. Overigens als de juiste tandem niet wordt gevonden gaat de tocht gewoon door hoor' lacht Slump.

Door: RTV Noord Correctie melden