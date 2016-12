Burgemeesters laten tieners blazen

De burgemeesters van Marum en Grootegast hebben vrijdagavond de politie ondersteund bij een alcoholcontrole. Tieners die naar uitgaansgelegenheid Kruisweg gingen, mochten alleen naar binnen als ze niet hadden gedronken.

Van de 1130 jongeren die bliezen, hadden negen alcohol op en moesten buiten blijven. Met hun ouders wordt contact gezocht. Een aantal was jonger dan zestien.In de Kruisweg werd vrijdagavond een speciale 'Teenagenight' gehouden. De avond was zowel rook- als alcoholvrij. De controle moest voorkomen dat jongeren van tevoren gingen 'indrinken'.Binnen werd onder meer de kennis van jongeren over drank en drugs getest door middel van een computerspel.Afgelopen zomer zei burgemeester Henk Kosmeijer van Marum dat hij het drank- drugsgebruik rond de Kruisweg scherp in de gaten ging houden. Dit vanwege een aantal jongeren dat onwel werd in de discotheek.