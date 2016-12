Thijs Pot stormt door naar liveshows The Voice of Holland

Thijs Pot uit Stadskanaal gaat door naar de liveshows van The Voice of Holland. Dat werd vrijdag bekend tijdens de uitzending van de RTL 4-talentenjacht.

De 18-jarige Knoalster zit in het talententeam van Guus Meeuwis.Het gaat voor Pot in The Voice of Holand dit jaar een stuk beter dan bij eerdere talentenjachten. In 2013 deed hij mee aan The X-factor, waarin hij de liveshows net miste. Twee jaar later probeerde hij het ook al in The Voice of Holland. Maar toen draaide geen van de juryleden om.