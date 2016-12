Bus ramt verkeersbord en belandt in sloot

(Foto: Gerrie de Groot/112 Groningen)

Een bedrijfsbus is zaterdagmorgen op de A7 bij Bad Nieuweschans in de sloot beland. De bestuurder van de bus verloor door onbekende oorzaak de macht over het stuur en ramde een verkeersbord, waarna de bus in de sloot belandde.

Er is daarbij één persoon gewond geraakt, die met de ambulance mee moest naar het ziekenhuis.



Naast de bus waren nog twee auto's betrokken bij het ongeluk.

Door: RTV Noord Correctie melden