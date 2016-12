Last van vuurwerk? Meld het bij het Meldpunt Vuurwerkoverlast

In een aantal steden, waaronder Groningen, gaat zaterdag het meldpunt Vuurwerkoverlast weer open. Mensen die last hebben van vuurwerk of de rommel die achterblijft, kunnen dat melden.

Het meldpunt vuurwerkoverlast is een initiatief van de lokale GroenLinks-fracties en blijft tot begin volgend jaar open. Het meldpunt brengt in kaart hoe groot de overlast is.'Jaarlijks wordt er voor miljoenen euro's aan schade door vuurwerk veroorzaakt en hebben duizenden mensen er last van. Met de meldingen in de hand staan we sterker in de lobby tegen vuurwerkoverlast', zegt GroenLinks.Dat steeds meer gemeentes vuurwerkvrije zones instellen, is volgens GroenLinks niet genoeg. Vorig jaar telde het meldpunt 89.000 vuurwerkklachten, in Groningen waren dat er 1670.Klachten kunnen doorgegeven worden op www.vuurwerkoverlast.nl