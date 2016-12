Column: Hou eens op met dat getoeter!

Als kinderen bij een spoorwegovergang vrolijk naar de trein zwaaien, toetert hooguit een enkele subversieve machinist wel eens terug. Want eigenlijk mag dat niet. Behalve bij de Voslaan in Winsum. Daar móet het juist, voor de veiligheid.

Half Winsum wordt al weken uit de slaap gehouden en akelig vroeg gewekt door het plichtmatige getoeter van de Arriva-machinisten. De maatregel is genomen na de tragische dodelijke aanrijdingen van twee jaar geleden en de treinontsporing van vorige maand. Om te voorkomen dat de onbewaakte overgang nog meer slachtoffers gaat vergen, laat spoorbeheerder Prorail nu een noodweg aanleggen, zodat het verkeer die levensgevaarlijke oversteek niet meer hoeft te maken. Maar zolang die er nog niet ligt, staat er een ruitvormig wit bord met een zwarte F langs de rails en dat betekent: NU TOETEREN. Als je je baan niet wilt kwijtraken als machinist, dan leef je je diepste innerlijke toeterdrang daar elke keer even uit.



Het heet in spoorkringen trouwens geen toeteren of claxonneren, maar tyfoneren. Dat woord staat nog niet in de Van Dale, maar intussen wordt er dus wel een half dorp tientallen keren per dag betyfoneerd. Zo vaak, dat het een kwestie van weken is voor de Winsumers dat hele tyfoneren niet meer horen, zo sufgetyfoneerd als ze dan zijn. Zoals stadsbewoners ook geen acht meer slaan op het verkeersgeraas voor hun deur. Tyfoneren wordt een soort lokale achtergrondruis. Het is dus te hopen dat die noodweg klaar is voordat de Winsumers er helemaal doof voor zijn geworden en dus ook de tyfonerende trein op de Voslaan over het hoofd horen, met alle gevolgen van dien.



Het nadeel van protocollen, voorschriften en automatismen is dat ze op gespannen voet staan met zelf nadenken. Regeltjes, procedures, borden en slagbomen mogen dan een ordenende werking hebben op onze woelige samenleving, ze maken ons tegelijk een beetje hersendood. De machinisten tyfoneren gedwee, omdat er nou eenmaal een daartoe strekkend bord staat. Ook als er in de wijde omtrek geen verkeer te bekennen is. ‘Hé een bord, nou, daar gaat ‘ie dan. Pèèèp.’ Er wordt niet gehandeld naar de geest van de regels, maar naar de letter. De F dus, in dit geval.



Wij mogen dan klagen over die tyfonerende machinisten, we handelen zelf ook naar die letter. Bij een onbewaakte overgang gebruiken we tenminste nog onze hersens, maar zodra ergens een slagboom staat, met een belletje, rode lampjes en het bord ‘Wacht tot het rode licht gedoofd is,’ dan gaat ook bij ons het licht uit. Het is bepaald schrijnend om te zien hoe bij een drukke spoorwegovergang, zoals aan de Esperantostraat in de stad, hele kuddes fietsers en automobilisten na het passeren van de trein en het openen van de spoorbomen glazig blijven wachten tot het rode licht gedoofd is. Terwijl er in de verste verte geen trein te zien is. Tot de bomen weer naar beneden gaan dus, omdat er een lichtjaar verderop weer een trein in aantocht is. Als we altijd maar blijven wachten tot het rode licht gedoofd is, zullen we nooit verder komen dan de brave middelmaat.



Bij de Voslaan in Winsum kampen ze nog niet met dat probleem. Daar moeten ze eerst nog jaren wachten voor dat rode licht überhaupt aan gaat. En intussen maar vrolijk terugzwaaien naar die vervloekte tyfonerende trein. Want dat mag.



Willem van Reijendam

