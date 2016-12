Bert Visscher blaast P van 'Photoshoot' bij Stadsschouwburg

(Foto: Instagram/Politie Noord-Nederland)

Bij een alcoholcontrole in de stad Groningen is vrijdag één bestuurder aangehouden, met een te hoog promillage alcohol in het bloed. In totaal namen agenten 1700 blaastesten af.

Ook cabaretier Bert Visscher moest eraan geloven, al blies hij volgens de agenten de P van 'Photoshoot'. 'Hij wilde graag op zijn verzoek met ons op de foto', zo liet Politie Noord-Nederland op haar Instagram-account weten.



Agenten vingen Visscher aan de vooravond van zijn optreden in de Stadsschouwburg op.

