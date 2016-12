Kerstgedachte van Ebel Jan: 'Laten we allemaal iets meer om elkaar denken'

(Foto: Facebook/Ebel Jan van Dijk)

Ebel Jan van Dijk uit Haren vindt dat we best wat meer om elkaar kunnen denken. Zeker met de Kerstdagen voor de deur.

Daarom zette hij deze week een bericht op Facebook waarin hij een gezin zocht die wel wat extra's gebruiken kon en waarvoor hij daarom zaterdag de kerstboodschappen mocht doen.



Veel reacties

Voor Van Dijk het goed en wel beseft wordt er massaal gehoorgegeven aan zijn oproep. 'Ik heb ongelofelijk veel reacties gehad' zegt de Harenaar. 'Er zijn zo veel mensen die van heel weinig moeten rondkomen. Dat weet je natuurlijk wel in je achterhoofd maar ik had niet verwacht dat ik zou veel reacties zou krijgen'.



'Random' een naam getrokken

Via een speciale lotingspagina heeft Van Dijk de naam getrokken. 'Ik heb dat echt random laten doen omdat ik het iedereen gun', zegt Van Dijk. 'Uiteindelijk kwam daar een gezin uit dat voor kerst echt helemaal niets te besteden heeft en dus met hen ga ik boodschappen doen. Ik ben gewoon blij dat ik iets voor ze kan betekenen.'



Kerstgedachte

Van Dijk hoopt dat mensen door zijn actie iets meer om elkaar gaan denken. 'Ik heb niet de illusie dat ik alle problemen er mee op los. Maar als iedereen vanaf nu nou iets meer om elkaar denkt, dat scheelt al een heleboel. Dat is toch de echte kerstgedachte?'

Door: RTV Noord Correctie melden