Doofblind wordende zussen schenken 18.000 euro aan wetenschappers

(Foto: Suzanne Stoppels/RTV Noord)

De doofblind wordende zussen Lotte en Roos van Stichting Klavertje 2 schenken ruim 18.000 euro aan de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Doofblindheid.

Oprichter Nicole Lo-A-Njoe-Kort uit Groningen van de stichting SWODB is verguld met het geldbedrag. Lo-A-Njoe-Kort heeft samen met mede-oprichter Hedda de Roo ook het 'Usher-syndroom', de andere benaming voor doofblindheid.



Geld naar onderzoek

De stichting SWODB wil samen met het Radboud UMC en de Rijksuniversiteit Groningen het wetenschappelijk onderzoek naar doofblindheid bevorderen. Het geldbedrag dat de zussen Lotte en Roos beschikbaar stellen, wordt voor dit onderzoek gebruikt.



De cheque is zaterdagmorgen overhandigd in Groningen. De zussen zamelden het geld in door onder meer een fietstocht naar Parijs te organiseren.

Door: RTV Noord Correctie melden