De laatste Kerstboodschappen: Jumbo Euroborg verwacht duizend tot vijftienhonderd meer klanten

(Foto: Anja Otto/RTV Noord (archief))

Met de Kerstdagen voor de deur zetten winkeliers zich schrap voor de laatste kerstaankopen van de laatste klanten.

Zo verwacht supermarkt Jumbo Euroborg in de stad Groningen het druk te krijgen, zo vlak voor de feestdagen.



'Ik verwacht duizend tot vijftienhonderd meer klanten dan op een normale zaterdag', zegt supermarktmanager Dennis van der Sluis. 'Er is eigenlijk maar één piektijd. Tussen tien uur 's ochtends en vier uur 's middags.'



Veelverkochte producten

'De vleesproducten en de broodjes worden het meest verkocht. Met kerst moet je toch denken aan producten die je nodig hebt met gourmetten en onbijt', zegt de supermarktmanager.



Gourmetschotels in trek

Ook de slager moet hard aan de bak. 'De gourmetschotels vliegen over de toonbank.' De supermarktmanager is zelf in ieder geval al goed voorbereid. 'Zelf heb ik de gourmetschotsel al in huis', laat Van der Sluis weten.

Door: RTV Noord Correctie melden