Wie heeft die toeterborden langs het spoor bij de Voslaan weggehaald?

De strijd rond de omstreden spoorwegovergang bij de Voslaan in Winsum lijkt zich te verharden. Onbekenden hebben de borden weggehaald die machinisten verplichten te claxonneren als ze de overweg naderen.

Het claxonneren ('tyfoneren' in spoorjargon') is veel omwonenden een doorn in het oog . Het getoeter houdt hen uit de slaap en bovendien doet het hen voortdurend denken aan de ongelukken die op de overgang zijn gebeurd.Normaal claxonneren machinisten alleen bij daadwerkelijk gevaar, bijvoorbeeld iemand die voor een aanstormende trein nog wil oversteken. Maar als er tyfoneerborden staan - ruitvormige borden met een F - zijn machinisten verplicht te claxonneren , of er nu wel of geen gevaar dreigt.De plaatsing van de borden bij de overweg op de Voslaan is een maatregel die voortvloeit uit de rechtzaak die de Gerjon Kazemierstichting had aangespannen tegen ProRail, Arriva en de gemeente Winsum.'Mijn cliënten hebben dit zo niet gewild', zegt advocaat Arvin Kolder. 'Wij zitten op één lijn met de omwonenden. Allemaal willen we dat machinisten alleen claxonneren als er echt gevaar is. Die borden mogen weg, als de machinisten maar worden geïnstrueerd dat ze ook echt claxxoneren waar dat nodig is. Want dat is bij de ontsporing in november en het ongeluk waarbij Gerjon Kazemier om het leven kwam, niet gebeurd.'Kolder probeert achter de schermen met alle betrokken partijen een akkoord te bereiken. Maar kennelijk duurt sommige omwonenden dit te lang en hebben ze het heft in eigen hand nomen. Een buurtbewoner: 'Ik weet niet wie, maar ik heb zo mijn vermoedens'.Kolder is ongelukkig met de ontwikkelingen: 'Ik ben hard bezig een oplossing te vinden en ik denk dat dit ook gaat lukken. Maar ik distantieer mij van dit soort acties'.De borden zijn vermoedelijk vrijdagnacht weggehaald. Spooraannemer Strukton heeft zaterdagmiddag in opdracht van ProRail nieuwe borden geplaatst.