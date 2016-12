NK Afstanden is 'do or die' toernooi voor Plantina

Schaatscoach Martin ten Hove met pupil (Foto: Henk Elderman / RTV Noord)

Tussen Kerst en Oud & Nieuw strijden de schaatsers om deelname aan de EK Allround en Sprint en de WK Afstanden. Drie dagen lang wordt er bij de nationale kampioenschappen per afstand op het ijs van Thialf bepaald of je naar de grote internationale wedstrijden mag in het nieuwe jaar.

Coach Martin ten Hove uit Groningen wil zich met zijn ploeg Plantina/Continue revancheren voor de eerste maanden van het seizoen. De zes vrouwen van het team reden amper in beeld. Vooral de ervaren Linda de Vries en Jorien Voorhuis hebben meer in huis.



'Druk zit er vol op'

'Als je wat wilt dan moet je nu goed rijden. De druk zit er vol op, maar dat geldt voor iedereen die hier volgende week rijdt. We hebben nog wel meegedaan aan de World Cup wedstrijden in Astana en Heerenveen, maar dat was het dan ook wel. We moeten nu laten zien dat we een goede zomer hebben gedraaid.' zegt Ten Hove.



Hij is net van het ijs gestapt om zijn vrouwen voor te bereiden op het toernooi dat woensdag begint en op vrijdag eindigt.



Luxe assistent

Ten Hove heeft een luxe assistent. Oud-Olympisch kampioen Gianni Romme rijdt voorop om de vrouwen wat uit de wind te houden. Daarnaast denkt en analyseert de Brabander mee. 'Dat is natuurlijk niet de meest ideale situatie. Je traint het liefst met mannen die ook naar het NK toewerken.'



De wens is er dan ook om volgend seizoen een aantal mannen toe te voegen aan de ploeg. Dit seizoen was daar geen mogelijkheid voor. 'Er is wel een aantal goede talenten binnen iSkate en ik denk dat er wel wat doorstroomt. Voor dit jaar was het lastig om goede heren te vinden die het niveau wat wij nastreven kunnen halen.' vertelt Ten Hove hoopvol.



'Do or die'

Bij de NK Afstanden zullen de vrouwen van Ten Hove zich vooral gaan richten op de drie en vijf kilometer. Het is een 'do or die' toernooi voor heel veel schaatsers. Wie het niet haalt moet zich tevreden stellen met deelname aan bijvoorbeeld de wedstrijden om de Grunobokaal in Groningen.

