Kapotte brug zorgt voor overlast

(Foto: Gerwin de Vries)

Een kapotte brug in de Verlengde Oosterstraat in Groningen heeft zatermiddag voor overlast gezorgd. Door een storing aan de slagbomen is de brug over het Verbindingskanaal een tijd afgesloten geweest.

Tijdens de werkzaamheden aan de slagbomen zette de politie verkeersregelaars in. Na enkele uren was de storing verholpen. Rond kwart over vier kon het verkeer weer de binnenstad in en uit via de brug.

