Column: Kerstkindje

Als kleine rooie ging ik naar de kleuterschool in ons dorp. Een kleuterschool naast de kerk en het kerkhof. Buiten een klein pleintje, een zandbak en een groot grasveld. Binnen een gangetje met kapstokken, een lokaal met kleine krukjes, een bord en schoolplaten aan de muur.

Ik was vreemd in het dorp. Import heet dat, zo begreep ik pas veel later. Op een zomerse dag aan het eind van augustus trok mijn moeder me aan mijn arm mee over het lange betegelde pad langs de beukhaag van het kerkhof naar de school.



Dat mijn moeder zonder mij wegging en mij achterliet met een vreemde vrouw en een heleboel vreemde kinderen vond ik onbegrijpelijk wreed. Ofwel ik wilde heel hard gaan huilen. Op één van die kleine krukjes, werd ik naast Henkie geposteerd. Henkie was een beetje een mollig jochie met grote zwarte krullen. Henkie begreep mijn gemoedstoestand. ‘Hier hest wat slik’ en stopte mij een handvol kokindjes toe.



Een vriendschap was geboren. Ik voelde de vriendschap zo groot dat ik ook buiten school Henkie ging opzoeken op mijn kleine rode fietsje. Het besef dat het zondagmorgen zeven uur was en mijn ouders van niets wisten, had ik niet. Dus fietste ik recht op mijn doel af over het laantje met twee rijpaden met rode puin met daarin grote gaten. In het midden geurend gras met paardenbloemen. En aan beide kanten een kikkersloot.



Aan het doodlopende laantje waar Henkie woonde, stonden drie huisjes. Dat van Henkie was het achterste. Een klein boerderijtje met ervoor een stuk land met schapen en ganzen. Eromheen een groot erf. Daar liep een zwartwit gevlekte hond zwaaiend met zijn staart, nieuwsgierig naar het vroege bezoek. Ik durfde niet verder en riep daarom maar heel hard: ‘Henkie!!!’. Net zolang tot Henkie kwam.



Daarna duurde het ook niet lang eer mijn ouders met de auto het laantje opstoven om mij na een fikse draai om mijn oren weer terug mee naar huis te nemen. Het weerhield me niet om vaker het laantje af te rijden. De vriendschap met Henkie was zomaar niet voorbij. Na de kleuterschool zaten we samen in de klas die uit vier jongens en drie meisjes bestond, zaten we samen op gymnastiek, zaten we samen op voetbal en bouwden we hutten als de beste huttenbouwers. Waar Henkie zijn achternaam eer aan deed.



Henkie had meer dan vriendschap. Henkie had ook kijk op kattenkwaad. Henkie was kattenkwaad. Hij stal de windbuks van zijn vader uit de schuur om houtduiven uit de populieren bij het voetbalveld te knallen. Dat lukte heel goed totdat Henkie iets te veel olie in het pompmechanisme had gespoten en de veer plotseling meters hoog uit het geweer sprong. Toen ook de mannen uit de groene Wevebo-keet in de gaten kregen dat twee kwajongens verantwoordelijk waren voor de plotselinge duivensterfte, waren de rapen gaar in het laatste huisje aan het laantje.



Henkie en ik namen niet alleen duiven te grazen. Ook een niets vermoedende postbode moest het ontgelden. Die bekogelden we met sneeuwballen. Ik raakte hem vol op de rug en Henkie gooide een tel later de pet van zijn hoofd, waarna de smeltende sneeuw tergend langzaam in zijn nek liep. Nooit heb ik een man zo kwaad gezien en nooit ben ik zo lang achtervolgd door een kwaaie postbode.



Wat Henkie ook heel goed kon was bijnamen verzinnen. In ons dorp had bijna iedereen een bijnaam. Bijna allemaal verzonnen door Henkie. Ik kreeg er zelfs meer van Henkie. Het begon geloof ik met Moeze. Dat was nadat rijschoolhouder Jan Muis, een vriend van mijn vader, met naambord op het dak van zijn Daf 66 mij kwam ophalen van school als invaller voor mijn ouders. Daarna werd ik Vuurtoren, Engelse Drop (geen idee waarom) en Rooie Rinus, naar de andere helft van Pé Daalemmer en mijn haarkleur.



Maar ik niet alleen. Ook de rest van het dorp kreeg er dus eentje van Henkie. Zo bedacht Henkie Tieke voor Martinus. Steutje voor Willem. Johan werd Baauwvakker omdat z’n pa een bouwbedrijf had , Jan werd Piraat vanwege zijn beenlengteverschil, Japie werd Stoetje omdat ie Bakker van achteren heette. Sjonnie werd Bueno. Bertje werd Wede. En Harrie werd Peule. Maar de mooiste was voor Sieger. Die werd Pancake Joe omdat hij altijd met pannenkoeken ontbeet.



Het gekke was dat Henkie zelf niet echt een bijnaam had. We zeiden wel Leutje Kier naar de naam van zijn vader, maar dat burgerde nooit echt in. Wat Henkie ook niet had, was een verjaardag. Nooit ging ik naar een verjaardag van Henkie. Nooit werd zijn verjaardag op school of thuis gevierd. Dat was niet omdat het niet mocht van het geloof of van Henkie’s ouders. Nee, omdat we er doodgewoon niet waren.



Henkie is een Kerstkindje. Geboren op Tweede Kerstdag 1966. Op Tweede Kerstdag was het hele dorp of thuis bij de familie, of zoals wij, ver weg bij oma. En dus niet bij Henkie. Arme Henkie kreeg dus nooit een echte verjaardag. Morgen wordt ie dus vijftig. Morgen wordt het Kerstkindje Abraham. Ik hoorde dat ie het vorige week al heeft gevierd met heel veel mensen. En heel veel drank, want Henkie ’spijt er nait in’. Een feest zonder mij omdat ik het druk had met heel veel andere dingen. Wat ik trouwens ook hoorde is dat ie getroffen is door de ziekte van Wedel.



Henkie gaf heel veel kleur aan het leven in het dorp. Hij gaf nog veel meer kleur aan mijn leven want ik kan denk ik wel een boek zo dik als een bijbel schrijven over de avonturen met Henkie. Henkie woont nog steeds in het dorp. Niet meer op het laantje maar ‘in t loug’. Morgen is ie dus jarig. Wil u wel ‘eem’ drie keer toeteren bij zijn huis? Hoe u dat huis herkent? Ik weet zeker dat er een Abraham in de tuin staat.



Oh… en u vroeg zich nog af wat dat is die Ziekte van Wedel? Ik citeer Henkie hier graag zelf in. Met een grote grijns en twinkelende bruine ogen zei hij dan:



‘Meer hoar om de zak, den op de schedel…’



Erik Hulsegge



Ik wens u hele fijne feestdagen en een meer dan voorspoedig maar vooral gezond 2017!



Om 9.30 uur het verhaal in het Gronings in Kerst der Klassiekers op Radio Noord.

