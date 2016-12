Station Veendam is het meest punctuele station van Groningen

De treinen op station Veendam rijden het vaakst op tijd van de provincie Groningen met een stiptheid van 98,7 procent. Dat blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Reizigers op het station in Haren moeten het vaakst wachten op hun trein, daar is de stiptheid 95,8 procent.

Uit de cijfers van de website vertraagd.com blijkt dat het hoofdstation in Groningen één van de best scorende Intercitystations van Nederland is met een stiptheid van 97,3 procent.Ter vergelijking: Het landelijk gemiddelde was vorig jaar 93,9 procent.De percentages zijn berekend door te kijken naar alle treinen van 13 december 2015 tot en met 10 december 2016. Treinen gelden als 'te laat' bij meer dan 5 minuten vertraging of als ze zijn uitgevallen.