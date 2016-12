Drie doden bij ongeval Stad: Auto met vier inzittenden raakt te water (update)

Bij een ongeluk op de Bornholmstraat in Groningen zijn zaterdagavond drie dodelijke slachtoffers gevallen. Een auto met vier inzittenden raakte door nog onbekende oorzaak te water.

Aanvankelijk meldde de politie dat er twee dodelijke slachtoffers waren, maar ook een derde persoon is overleden.Het trio, 18 en 19 jaar uit Sappemeer en 21 jaar uit Hoogezand zat samen met een 19-jarige uit Westerbroek in een auto die door onbekende oorzaak van de weg is geraakt en op de kop in een naast de rijbaan gelegen sloot terecht kwam.Bij aankomst van de hulpdiensten zaten twee personen nog in de auto. Twee anderen lagen respectievelijk in het water en op de walkant. Om de twee jongemannen uit het voertuig te bevrijden, moest deze eerst uit het water getakeld worden voordat hulpverleners eerste hulp konden bieden.De 19-jarige man uit Westerbroek is met onbekend letsel overgebracht naar het Martiniziekenhuis in Groningen.