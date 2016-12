Politie: 'Geen enkele aanwijzing voor straatrace'

Er is geen enkele aanwijzing dat het dodelijke ongeluk op de Bornholmstraat in de Stad veroorzaakt is door een illegale straatrace. Dat zegt politiewoordvoerder Ron Reinds. Direct na het ongeluk verschenen op sociale media veel geruchten over een mogelijke straatrace.





Geen aanwijzing

'We hebben daar geen enkele aanwijzing voor', zegt politiewoordvoerder Ron Reinds, 'Tot nu toe heeft zich één getuige gemeld. Die zegt dat de auto waarin de slachtoffers zaten vanaf de andere rijrichting kwam aanrijden. Toen de auto de bocht om kwam, raakte hij de macht over het stuur kwijt en raakte te water.'



BIj het ongeluk kwamen



Overhaaste conclusies

Of de auto waarin de mannen zaten te snel reed, is nog niet duidelijk: 'We trekken geen overhaaste conclusies', zegt Reins. 'Ik roep iedereen op om zich bij de feiten te houden en het politieonderzoek af te wachten. Het is al erg genoeg voor de nabestaanden.'



