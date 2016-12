Traditie: Wakker worden met kerstliederen

(Foto: Martijn Klungel/RTV Noord) (Foto: Martijn Klungel/RTV Noord)

'Stille nacht, heilige nacht'. Sinds 1988 is het op Eerste Kerstdag een traditie in Bedum. In alle vroegte loopt een groep mensen samen met muziekverenging Wilhelmina op eerste kerstmorgen al zingend door Bedum.

Initiatiefnemer is Tinus Smit, hij organiseert het voor de 28ste keer: 'Ik vind het schitterend. Het is ieder jaar weer een kick om dit op te zetten.'



Om zes uur vanmorgen kwam een groep van zo'n 100 mensen bij elkaar om verdeeld over twee groepen de straten in te trekken. Bij tal van slaapkamerramen wordt stil gestaan om een aantal kerstliederen te zingen.



Jong en oud, iedereen doet mee. 'Ik loop voor het derde jaar mee', zegt één van de deelnemers. 'Het is hartverwarmend om dit te doen.'



De inmiddels 73-jarige Tinus Smit hoopt dat de traditie in Bedum nog lang blijft bestaan:

'De saamhorigheid, de complimenten achteraf en natuurlijk de sfeer. Dit is prachtig'.

