Merel Hennink uit Groningen is ongeneeslijk ziek, ze heeft een zeldzame vorm van longkanker, ROS-1. Die diagnose zette afgelopen jaar haar wereld op de kop.

Op dit moment slaan de nieuwe medicijnen goed aan, waardoor ze hoop heeft op een langer leven, maar er is wel nieuw medisch onderzoek nodig: 'Ik hoop dat ik er in 2017 nog ben', zegt de strijdbare Merel.Na een periode van onzekerheid , is haar gezondheid door de nieuwe medicijnen weer een beetje stabiel. Ze heeft haar werk als docente weer deels hervat en gaat in de Kerstvakantie zelfs op skivakantie met haar familie.Met haar stichting Merelswereld, probeert de kankerpatiënte geld in te zamelen voor onderzoek naar nieuwe medicijnen. Begin mei fietste ze samen met een team de Winsumer Wierdentocht om geld op te halen. 'Ik wil graag het gezicht worden voor andere patienten met longkanker, want er heerst veel misverstand rond deze ziekte, zegt Merel. Ze hoopt dat er komend jaar een groot onderzoek komt naar ROS-1.