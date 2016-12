Voetbalclub in rouw om verongelukte leden

'Dit is niet te bevatten', verzucht Henk Klatter, vicevoorzitter van voetbalvereniging HS'88. Twee van de drie omgekomen slachtoffers van het ongeval op de Bornholmstraat in Groningen speelden bij zijn club. Het gaat om Murphy Lekkerkerker en Matthijs Hofstra.

De verslagenheid is groot bij de voetbalvereniging. 'We gaan ons clubgebouw openstellen voor leden en niet-leden om met elkaar dit verschrikkelijke nieuws te verwerken', zegt Klatter. Meer kunnen we niet doen'. Verder commentaar wil hij op dit moment niet geven. 'Uit respect voor de familie.'Het clubgebouw op sportpark De Kalkwijck gaat zondagmiddag om vier uur open. Wie wil, kan een bericht schrijven in een condoleanceregister.Op de plek van het ongeval zijn bij daglicht de stille getuigen van het ongeluk duidelijk te zien: de remsporen in het gras en brokstukken van de auto, die her en der verspreid liggen.Intussen worden er kaarsjes gebrand en bloemen gelegd. Een man stapt uit zijn auto en vertelt dat zijn zoon in hetzelfde team speelt als Murphy en Matthijs: 'Ze hadden 's middags een 'snerttoernooi' gehad om de winterstop in te luiden. 's Avonds zouden ze op stap gaan'.