Ook grote verslagenheid bij v.v. Froombosch

Het verkeersongeluk in Groningen, dat op kerstavond drie levens eiste, heeft ook diepe wonden geslagen bij v.v. Froombosch.

Bij deze club speelde Brian Pestman uit Hoogezand, het derde dodelijk slachtoffer. Het vierde slachtoffer is ook lid van v.v. Froombosch. Arjan Hofman is de enige die het ongeluk heeft overleefd. Hij ligt in het ziekenhuis, maar is volgen de politie aanspreekbaar.Net als bij v.v. HS'88 is de verslagenheid groot bij de club in Froombosch. 'Wij hebben vanmiddag vanaf één uur ons clubgebouw opengesteld, waar een condoleanceregister kan worden getekend', zegt voorzitter Chiel Mulder. 'Er zijn hier veel mensen bijeen om het nieuws te verwerken.