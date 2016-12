Zeehondencentrum vangt eerste huiler van de winter op

Zeehondencentrum Pieterburen heeft zondag de eerste huiler van deze winter binnen gekregen. De witte pup kroop op een weg in de buurt van Den Helder.

Lokale vrijwilligers hebben het diertje lang in de gaten gehouden omdat er veel voorbijgangers dichtbij de grijze zeehond kwamen. Hierdoor kroop de verwarde huiler steeds dichter naar de weg toe.Vanwege de gevaarlijke situatie is het diertje in overleg met het Zeehondencentrum opgevangen in Pieterburen. Het vrouwtje is Tió genoemd, naar de Catalaanse kersttraditie.Zeehondencentrum Pieterburen roept op tot afstand ten opzichte van zeehonden, met name de witte pups. Zij lijken misschien in nood, maar in de meeste gevallen zijn ze al 'afgespeend'. Dit betekent dat de moeder al klaar is met het zogen van de pups en dat ze het zelf moeten gaan rooien. In andere gevallen is dit nog niet zo, maar is de moeder vaak wel in de buurt.Met behulp van een voorlichtingscampagne met een filmpje wil het centrum onnodige opvang voorkomen.