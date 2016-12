Voorzitter voetbalclub: 'Mooie Kerst eindigt in nachtmerrie'

Herdenking bij HS'88 (Foto: www.HS88.nl)

Bij de voetbalclubs v.v. Froombosch en HS'88 uit Hoogezand is gisteren uitgebreid stil gestaan bij het overlijden van drie van hun leden op kerstavond. Tijdens een noodlottig ongeluk raakte hun auto door nog onbekende reden te water in de Stad.

Drie personen kwamen om: Murphy Lekkerkerker en Mathijs Hofstra van HS'88 en Brian Pestman van Froombosch. Een andere voetballer van Froombosch, Arjan Hofman, ligt nog in het ziekenhuis. De jongens hadden 's middags nog een voetbaltoernooi bij HS'88 gespeeld en maakten zich op voor een stapavond in Groningen.



'Het beloofde een mooie Kerst te worden met een gehouden Snerttoernooi op zaterdag, maar is geëindigd in een nachtmerrie,' schrijft het bestuur van HS'88 in een verklaring.



'Kinderen van de club'

'Matthijs en Murphy waren al sinds hun vroege jeugd betrokken bij de club. De twee kleurrijke kinderen van de club laten een groot gat achter. Op dit moment is iedereen in shock en kunnen we nauwelijks bevatten wat er gebeurd is. De belangstelling voor de herdenkingsbijeenkomst was groot,' schrijft vice-voorzitter Henk Klatter van HS'88 op de website van de club.



Emoties delen

Ook in Froombosch kwamen de leden gisteren bij elkaar tijdens een drukbezochte herdenkeningsbijeenkomst. Voorzitter Chiel Mulder van VV Froombosch: 'Het ging er vooral om dat we samen waren en emoties over het verlies konden delen. Als bestuur overleggen we momenteel over wat we nog meer kunnen doen.'

Door: RTV Noord Correctie melden