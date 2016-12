Auto over de kop in een weiland bij Leens

Auto over de kop bij Leens (Foto: Gerwin de Vries)

Op de Breekweg tussen Leens en Kloosterburen is maandag rond de middag een auto gekanteld en in een weiland terechtgekomen.

Hulpdiensten rukten met spoed uit naar het ongeval. De automobilist was bekneld geraakt en moest uit zijn auto bevrijd worden door de brandweer. Hij is daarna met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht



Vermoedelijk is de auto eerst in een sloot gereden en daarna op zijn zijkant aan de andere kant van de sloot beland.

Door: RTV Noord