Auto raakt van de weg en schampt boom

(Foto: Melarno Kraan/112 Groningen) (Foto: Huisman Media)

Een auto is maandagmiddag op de Kolkenweg bij Scheemda van de weg geraakt. De auto raakte een boom en eindigde enkele meters verderop.

Volgens getuigen zaten er twee mensen in de auto. Zij zijn gecontroleerd door het ambulancepersoneel. Er waren in totaal twee ambulances ter plaatse. Een boer heeft de mensen in eerste instantie geholpen. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend.

Door: RTV Noord