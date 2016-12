Eerste stormschade: afzuiginstallatie restaurant laat los

Bij restaurant Uniek in Haren aan de Rijksstraatweg is maandagmiddag de buis van een afzuiginstallatie losgeraakt door de storm.

De eigenaar van het restaurant wilde een aannemer bellen om de buis weer vast te laten zetten, maar kon vanwege de kerstdagen niemand te pakken krijgen. Daarop besloot hij de brandweer te bellen. De brandweer heeft de buis weer vastgezet.Het KNMI heeft code geel afgegeven vanwege de kerststorm die maandagmiddag en aan het begin van de avond over onze provincie trekt. In de tweede helft van de avond neemt de wind af en verdwijnen de zware windstoten. In het Waddengebied kunnen de windstoten bij buien mogelijk oplopen van 90 tot 110 kilometer per uur.Vanwege de storm heeft het Waterschap Noorderzijlvest de coupures in Delfzijl gesloten. Er wordt een waterstand van 3,90 meter boven NAP verwacht. Ook zijn de laatste afvaarten van en naar Schiermonnikoog geschrapt. Ook zullen de watertaxi's vanaf maandag 18.00 uur tot dinsdag 9.30 uur niet varen.