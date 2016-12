Laagstaande zon waarschijnlijk oorzaak van ongeluk N33

Het ongeluk op de N33 bij Losdorp maandagochtend, waarbij zes mensen gewond raakten, werd waarschijnlijk veroorzaakt door laagstaande zon. Drie van de gewonden waren kinderen.

Het ongeluk gebeurde aan het eind van de ochtend. Een 40-jarige vrouw uit Spijk zag bij het oprijden van de N33 een 26-jarige bestuurster uit Appingedam over het hoofd. De politie denkt dat de Spijkster verblind werd door de laagstaande zon.In de auto van de vrouw uit Spijk zaten drie kinderen van 9, 11 en 13 jaar. In de auto van de vrouw uit Appingedam zat ook een 23-jarige vrouw uit dezelfde plaats. Alle zes de inzittenden raakten gewond. Hoe het nu met ze gaat is niet bekend.De N33 tussen Eemshaven en Veendam werd tijdelijk afgesloten. De brandweer heeft één van de passagiers uit een auto moeten bevrijden.