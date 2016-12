Uien, trekkers en machines maken plaats voor schaatsbaan in schuur

(Foto: RTV Noord)

Normaal gesproken liggen er in de bedrijfsschuur van de familie Hekma in Wehe-den-hoorn uien. Maar die zijn verruild voor een kunstof schaatsbaan. De baan is tijdelijk aangelegd om kinderen en hun ouders te vermaken tijdens de kerstvakantie.

'Waarom niet in Wehe-den-Hoorn?'

'Er is in de omgeving niet zo heel veel actiefs te doen voor kinderen en normaal gesproken liggen dit soort schaatsbanen altijd in de omgeving van de stad Groningen. Dus ik dacht, waarom niet zoiets in Wehe-den-Hoorn? lacht initiatiefnemer Siegrid Hekma.



Na ijs komt ui

Dus werd de schuur opruimd en omgetoverd tot een 'bijna' echte schaatbaan. De baan ligt tot het einde van de Kerstvakantie in de schuur, daarna komen de uien, trekkers en machines weer terug.

