Kerststorm: waarschuwing voor verkeer en hoogwater aan de kust

Het stormachtige weer zorgt voor ongemakken in onze provincie. De storm zorgt voor hoogwater waardoor in Delfzijl vanmiddag de dijksdoorgangen zijn gesloten. Ook spoelen daardoor er in de Wadden veel zeehonden aan. Verder zijn er enkele stormschade meldingen in onze provincie.

De coupures in Delfzijl gingen aan het eind van de middag dicht. Er wordt een waterstand verwacht van 3,50 meter boven NAP. Eerder werd een waterstand van 3,90 meter boven NAP verwacht, maar dat werd later bijgesteld. In de loop van de nacht kunnen de dijkdoorgangen weer open.Volgens Rijkswaterstaat komen bij Delfzijl buitendijkse gebieden onder water te staan. De voor verwachte waterstanden bij de Groninger havenstad komen ongeveer één keer in de vijf jaar voor. De laatste keer was tijdens de sinterklaasstorm van 2013.De zeesluis in het Eemskanaal bij Farmsum wordt maandagavond gestremd voor de scheepvaart. De afvaarten van en naar Schiermonnikoog zijn eerder gestopt. Ook varen de watertaxi's maandagavond en -nacht niet.Rijkswaterstaat waarschuwt ook weggebruikers maandagavond in de noordelijke provincies om rekening te houden met de zware windstoten. In de tweede helft van de avond neemt volgens het weerinstituut de wind af en verdwijnen de zware windstoten. In het Waddengebied kunnen de windstoten bij buien mogelijk oplopen tot 90 tot 110 kilometer per uur.Ook zijn er aan het begin van de avond enkele meldingen van stormschade binnengekomen. Zo waaide aan de Gorechtlaan in Hoogezand een dikke boom om. De politie en de gemeente gaan deze morgen opruimen, omdat hij nu geen gevaar oplevert.In Haren moest de brandweer wel uitrukken. Bij restaurant Uniek aan de Rijksstraatweg kwam een buis van de afzuiginstallatie los te zitten door de harde wind. Omdat de eigenaar van het restaurant geen aannemer kon bereiken, belde hij uiteindelijk de brandweer. Die heeft de buis weer vastgezet.Toch zorgde de storm niet in alleen voor overlast. Op meerdere plaatsen in onze provincie maakten mensen van een nood een deugd en trokken er op uit voor een flinke wandeling langs het water.