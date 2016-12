Kerststorm: water bij Delfzijl zakt, weinig meldingen van stormschade (update)

Het hoogwater in Delfzijl heeft het hoogste punt bereikt. Op dat moment werd er 3,29 meter boven NAP gemeten. Eerder werd een hoogte van 3,90 meter boven het NAP verwacht. Daarop werd besloten de dijkdoorgangen te sluiten.

In de loop van maandagavond stelde Rijkswaterstaat de verwachte hoogte van het water al bij tot 3,50 meter boven het NAP, maar ook dat werd niet gehaald. Het normale peil is 1,35 meter boven NAP. De dijkdoorgangen gaan in de nacht van maandag op dinsdag weer open.Hoewel er een storm was voorspelt, is er volgens weeronline officieel geen storm gemeten. Wel stond in het Waddengebied langdurig een stormachtige wind, met windkracht 8.De zwaarste windstoot werd om 21.15 uur in Lauwersoog gemeten en bedroeg 95 kilometer per uur. Daarmee pakten de windstoten en de gemiddelde windkracht iets lager uit dan verwacht.Bij de brandweer kwamen tot nu toe weinig meldingen van stormschade binnen. Wel waaide in Hoogezand een grote boom om en moest de brandweer in Haren uitrukken voor een losgeraakte afzuiginstallatie bij restaurant Uniek.Rijkswaterstaat waarschuwde maandagavond voor windstoten in de regio. Het KNMI voorspelt voor vanavond en morgen nog wel harde wind en regen.Ondanks de storm trokken de mensen er op uit om het hoge water te bekijken.