Schade en nekklachten na kop-staartbotsing

(Foto: Martin Nuver/112 Groningen)

Hulpdiensten zijn maandagavond laat uitgerukt voor een kop-staartbotsing op de splitsing van de Stationsstraat en de Ganzevoortsingel in Stad.

Volgens getuigen had één persoon last van nekklachten. Hij is ter plaatse door ambulancepersooneel onderzocht, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Beide auto's hebben wel schade. Eén van de auto's had de achteruit eruit liggen door de klap.

Door: RTV Noord Correctie melden