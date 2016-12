Nieuwe OK's van Refaja met keizersnee geopend

(Foto: Foto: Refajaziekenhuis) (Foto: Foto: Refajaziekenhuis) (Foto: Foto: Steven Radersma)

Hoe kun je de gloednieuwe operatiekamers beter openen dan met de geboorte van een kind? Bij het Refajaziekenhuis in Stadskanaal hebben ze gevoel voor stijl of het is puur toeval maar dinsdag wordt het OK-complex geopend met een keizersnee-operatie.

Refaja heeft vier nieuwe operatiekamers met de nieuwste snufjes en de nieuwe multimediatechnieken. Kosten: tien miljoen euro. 'We denken hiermee aan de eisen van deze tijd te voldoen maar ook klaar te zijn voor de toekomst', vertelt directeur Guus Bruins van het Refaja.



Discussie

Maar daar zit ook een merkwaardige tegenstelling. Er is namelijk discussie over de verloskundige taak van het Refaja. Het Knoalster ziekenhuis is aangesloten bij de Treant Zorggroep, waar ook de ziekenhuizen in Emmen en Hoogeveen onder vallen.



Andere ziekenhuizen

Er zijn plannen om verloskunde in een van de andere ziekenhuizen te concentreren. Volgens Guus Bruins is het nog niet zover. 'Wij dragen hier verloskunde een warm hart toe', maar of dat genoeg om het te behouden is nog maar de vraag. Binnenkort komt de medische staf van Treant met een advies.



Kind ter wereld

Eerst is het dinsdag aan de chirurgen van het Refaja om een goed gezond kind ter wereld te brengen. Bij een blije geboorte zijn andere zorgen immers van later.

Door: RTV Noord Correctie melden