Tegenslag voor marathonuitzending van Piraten Combinatie Musselkanaal

(Foto: Piraten Combinatie Musselkanaal)

Tegenslag voor de marathonuitzending van de Piraten Combinatie Musselkanaal. Door storm- en waterschade begint de uitzending veel later dan gepland.

De uitzending zou dinsdagnacht om precies 0:00 beginnen. 'Maar we moesten de zender uitzetten doordat er mogelijk vocht in is gekomen', zegt initiatiefnemer Marcel Wijsbeek van de Piraten Combinatie Musselkanaal. 'Ook de tent waarin allerlei activiteiten zouden worden gehouden zoals het dartoernooi moest door de storm worden afgebroken'.



Instrumentaaltje

Als er een andere kabel en antenne worden geplaatst kan de uitzending toch nog beginnen. Het eerste plaatje is een 'instrumentaaltje'. 'Om te kijken of alles goed loopt', zegt Wijsbeek.



De piraten hoeven deze week niet bang te zijn voor boetes voor het illegaal uitzenden. Wijsbeek: 'Er liggen vergunningen van het Commissariaat voor de Media en het Agentschap Telecom'.



Traditie

De marathonuitzending aan de Sluiskade is inmiddels al een aardige traditie geworden. Drie piratenstations Mustang FM, 't is niet anders en Campingi24 halen in een gezamenlijke marathonuitzending van 144 uur geld binnen voor het goede doel.



De opbrengst gaat dit jaar naar Stichting Activiteiten Musselkanaal (SAM). Voorgaande jaren werd onder meer geld ingezameld voor Serious Request en het Rode Kruis. De uitzending loopt door tot zondag 1 januari 23.59 uur.

Door: RTV Noord Correctie melden